На горевшем в Москве складе находилось около 650 газовых баллонов

На складе в Москве, где произошёл пожар и случилось обрушение, находилось около 650 газовых баллонов объёмом по 50 литров, рассказал начальник столичного ГУ МЧС Сергей Желтов.

«В здании было порядка 650 баллонов объёмом по 50 литров. К тушению пожара привлекались бронещиты, была постоянная угроза хлопков баллонов», — сказал он журналистам, его слова приводит ТАСС.

Пожар тушили 60 человек, им удалось отстоять от огня четыре здания, расположенных около склада, и припаркованные машины.

Ранее на юге Москвы загорелся склад с газовыми баллонами. В МЧС сообщили об обрушении на месте происшествия.

В 16:00 пожар потушили.