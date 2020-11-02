На горевшем в Москве складе находилось около 650 газовых баллонов
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- АГН «Москва»
«В здании было порядка 650 баллонов объёмом по 50 литров. К тушению пожара привлекались бронещиты, была постоянная угроза хлопков баллонов», — сказал он журналистам, его слова приводит ТАСС.
Пожар тушили 60 человек, им удалось отстоять от огня четыре здания, расположенных около склада, и припаркованные машины.
Ранее на юге Москвы загорелся склад с газовыми баллонами. В МЧС сообщили об обрушении на месте происшествия.
В 16:00 пожар потушили.