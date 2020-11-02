В Крыму за незаконный лов креветки возбуждено уголовное дело

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В Крыму возбудили уголовное дело против жителя Раздольненского района за незаконный лов черноморской креветки.
В Крыму за незаконный лов креветки возбуждено уголовное дело
  • © Сергей Кривошеев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ по Республике Крым.

По информации ведомства, 36-летнего рыбака сотрудники погранслужбы задержали в августе 2020 года.

«При осмотре места происшествия сотрудники управления обнаружили и изъяли около 71 тыс. экземпляров ракообразных, а также незаконно используемые орудия лова. Подсчитанный ущерб, нанесённый биоресурсам от противоправных действий рыбака, превысил 6,6 млн рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Против рыбака возбудили уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Ущерб от его действий оценён как особо крупный.

В июле сайт «Крыминформ» сообщил о задержании двух браконьеров под Керчью.

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