В России назвали самые популярные автомобили с автоматической трансмиссией с начала года

За девять месяцев 2020 года в России продали 640 тыс. новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией, что составляет 62,5% от общего объёма отечественного рынка.

Reuters

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». Наибольшей популярностью пользовалась марка Kia Rio. С января по сентябрь реализовано 46,4 тыс. таких машин. Далее следуют Hyundai Creta (40 тыс.) и Volkswagen Polo (26,6 тыс.). В список также попали Hyundai Solaris (26 тыс.) и Toyota RAV4 (24,2 тыс.). Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с автокредитованием в России.