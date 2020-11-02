В России назвали самые популярные автомобили с автоматической трансмиссией с начала года
- Reuters
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Наибольшей популярностью пользовалась марка Kia Rio. С января по сентябрь реализовано 46,4 тыс. таких машин.
Далее следуют Hyundai Creta (40 тыс.) и Volkswagen Polo (26,6 тыс.).
В список также попали Hyundai Solaris (26 тыс.) и Toyota RAV4 (24,2 тыс.).
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