В России назвали самые популярные автомобили с автоматической трансмиссией с начала года

Короткая ссылка
За девять месяцев 2020 года в России продали 640 тыс. новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией, что составляет 62,5% от общего объёма отечественного рынка.
В России назвали самые популярные автомобили с автоматической трансмиссией с начала года
  • Reuters

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшей популярностью пользовалась марка Kia Rio. С января по сентябрь реализовано 46,4 тыс. таких машин.

Далее следуют Hyundai Creta (40 тыс.) и Volkswagen Polo (26,6 тыс.).

В список также попали Hyundai Solaris (26 тыс.) и Toyota RAV4 (24,2 тыс.).

Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с автокредитованием в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить