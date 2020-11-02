Экономист оценил ситуацию на вторичном рынке недвижимости

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Заслуженный экономист Евгений Гольдфайн оценил ситуацию на вторичном рынке недвижимости.
Экономист оценил ситуацию на вторичном рынке недвижимости
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он выразил мнение, что через три-четыре года себестоимость жилья может снизиться из-за внедрения новых строительных технологий.

Как считает эксперт, реальная конкуренция на строительном, девелоперском и риелторском рынках вынудит предлагать оптимальные для клиентов условия заселения под ключ.

«Разумеется, многие владельцы вторичного жилья поспешат с ним расстаться по не самым высоким ценам, а если государство ещё и уложится в инфраструктуру малоэтажных поселений и в снижение эксплуатационных расходов, то в обмен на своё вторичное жильё миллионы не самых высокодоходных граждан смогут улучшить свои жилищные условия за гораздо меньшие цены», — заявил Гольдфайн.

Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на вторичном рынке недвижимости.

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