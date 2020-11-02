Прокуратура начала проверку по факту разлива мазута в посёлке на Урале

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Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту разлива нефтепродуктов из старой котельной в посёлке Лёвиха. Возбуждено уголовное дело по статье «Порча земли».
Прокуратура начала проверку по факту разлива мазута в посёлке на Урале
  • РИА Новости

Как передаёт ОТР, котельная построена в 70-х годах прошлого века. Газ в посёлок провели 20 лет назад, а оставшийся мазут держали в качестве резерва.

Нефтепродукты попали в почву. Жителям посёлка рекомендовано не пользоваться водой из скважин.

«Установлено превышение концентрации загрязняющего вещества в почве на глубине отбора 0,5 см — в 833,3 раза, на глубине 5—20 см — в 900,9 раза», — уточнила помощник прокурора Кировграда Дарья Камерилова.

По словам специалистов, почве причинён вред на сумму более полумиллиона рублей.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в Петербурге разработан инновационный способ очистки природной среды от нефтепродуктов.

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