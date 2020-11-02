В Калининградской области на границе с Польшей изъята крупная партия наркотиков

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Более 50 кг наркотиков изъято в Калининградской области на границе с Польшей. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщает ЦОС ФСБ России.
В Калининградской области на границе с Польшей изъята крупная партия наркотиков
  • © ФСБ РФ

«Пресечена попытка контрабанды в Россию наркотических средств в особо крупном размере. В районе населённого пункта Квишен Багратионовского района в непосредственной близости от государственной границы задержаны двое граждан России при следовании с территории сопредельного государства в обход установленных пунктов пропуска», — цитируют «Известия» сообщение ведомства.

При проведении досмотра у задержанных нашли и изъяли более 50 кг наркотиков: гашиш, амфетамин, производные эфедрона.

Возбуждено уголовное дело о попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, а также о контрабанде наркотиков.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кировской области обезвредили группу подозреваемых в торговле наркотиками в нескольких регионах.

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