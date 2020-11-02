В ФССП рассказали о работе службы

Директор ФССП России Дмитрий Аристов рассказал о работе службы.

«Мы, конечно, понимаем, что необходимо дальнейшее внедрение новых методов в нашей деятельности. Одна из приоритетных задач службы — обеспечить комфортное взаимодействие сторон исполнительного производства с должностными лицами органов принудительного исполнения», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, ФССП в этом направлении тесно взаимодействует с субъектами. Так, в качестве эксперимента в ряде регионов на базе МФЦ организованы зоны приёма для граждан.

«Все желающие могут обратиться к дежурному приставу и получить информацию о наличии исполнительного производства, подать заявление в рамках исполнительного производства, оплатить задолженность либо предоставить судебному приставу-исполнителю любую дополнительную информацию по исполнительному производству», — отметил Аристов.

Он также подчеркнул, что служба проводит большую работу по вопросам цифровой трансформации.

«Начиная с 2019 года служба в числе первых государственных органов начала работу по внедрению цифрового суперсервиса «Цифровое исполнительное производство», предполагающего внедрение «реестровой модели» принудительного исполнения», — сообщил Аристов.

Ранее, как сообщало ФАН, финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России Андрей Власс прокомментировал ситуацию с коллекторами в стране.