Эксперты оценили потребительскую активность россиян

Потребительская активность россиян за 23—29 октября сократилась до 6,3 балла с 6,9 балла в начале месяца, говорится в исследовании аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex.

Об этом сообщает газета «Известия».

Наиболее заметное снижение доходов бизнеса отмечено в секторе продаж одежды и обуви (-9% по сравнению с предыдущей неделей), турагентствах (-6%), в кафе и ресторанах (-4%).

На 4% уменьшился спрос на общественный транспорт, на 5% — на автоуслуги. Спрос на железнодорожные билеты снизился на 5% за неделю.

Среди лидеров роста — развлекательные центры, выставки, детские и игровые зоны в ТЦ, зоопарки (+22%) и образование (+10%).

Покупки в супермаркетах и аптеках в целом остались на уровнях прошлой недели.

Из отчёта Центробанка следует, что в сентябре оборот розничной торговли уменьшился на 0,3%, спрос на продовольствие сократился на 0,5%. По оценке ЦБ, восстановление в сфере услуг составило +4,1% в сентябре (против +9,2% в мае).

Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил влияние пандемии на потребительские привычки россиян.