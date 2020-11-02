Эксперты оценили потребительскую активность россиян

Короткая ссылка
Потребительская активность россиян за 23—29 октября сократилась до 6,3 балла с 6,9 балла в начале месяца, говорится в исследовании аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex.
Эксперты оценили потребительскую активность россиян
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

Наиболее заметное снижение доходов бизнеса отмечено в секторе продаж одежды и обуви (-9% по сравнению с предыдущей неделей), турагентствах (-6%), в кафе и ресторанах (-4%).

На 4% уменьшился спрос на общественный транспорт, на 5% — на автоуслуги. Спрос на железнодорожные билеты снизился на 5% за неделю.

Среди лидеров роста — развлекательные центры, выставки, детские и игровые зоны в ТЦ, зоопарки (+22%) и образование (+10%).

Покупки в супермаркетах и аптеках в целом остались на уровнях прошлой недели.

Из отчёта Центробанка следует, что в сентябре оборот розничной торговли уменьшился на 0,3%, спрос на продовольствие сократился на 0,5%. По оценке ЦБ, восстановление в сфере услуг составило +4,1% в сентябре (против +9,2% в мае).

Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил влияние пандемии на потребительские привычки россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить