Процесс оплаты услуг на портале mos.ru упростили

Портал mos.ru упростил процесс оплаты государственных и коммерческих услуг.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Теперь пользователи могут заранее сохранить номер телефона, реквизиты карты и другую информацию в специальном разделе.

По словам главы департамента сопровождения общегородских платёжных систем в Департаменте информационных технологий Владимира Новикова, пользователи могут не сомневаться в безопасности новой функции.

«Личные данные пользователей защищены оператором платёжного сервиса», — заверил специалист.

По сообщениям издания «Вечерняя Москва», с начала 2020 года москвичи более 6,5 млн раз оплатили услуги через городские онлайн-сервисы.