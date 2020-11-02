Глава Башкирии ужесточил контроль за соблюдением масочного режима
- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru.
Теперь в Башкирии начнут составлять протоколы на нарушителей. При этом, по словам Радия Хабирова, проверки будут проводиться не на рекомендательном уровне, а на законодательном.
«Я не на Луне живу, хожу и езжу по улицам. Вижу, что не все носят маски. Если протоколов будет мало, я буду считать, что эта работа сделана некачественно», — отметил Хабиров.
По сообщениям портала «Юга.ру», власти Краснодара отчитались о ходе проверок масочного режима в общественном транспорте.