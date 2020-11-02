Глава Башкирии ужесточил контроль за соблюдением масочного режима

На оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров потребовал ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в республике на законодательном уровне.

Об этом сообщает mkset.ru.

Теперь в Башкирии начнут составлять протоколы на нарушителей. При этом, по словам Радия Хабирова, проверки будут проводиться не на рекомендательном уровне, а на законодательном.

«Я не на Луне живу, хожу и езжу по улицам. Вижу, что не все носят маски. Если протоколов будет мало, я буду считать, что эта работа сделана некачественно», — отметил Хабиров.

По сообщениям портала «Юга.ру», власти Краснодара отчитались о ходе проверок масочного режима в общественном транспорте.