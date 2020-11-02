Глава Башкирии ужесточил контроль за соблюдением масочного режима

Короткая ссылка
На оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров потребовал ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в республике на законодательном уровне.
Глава Башкирии ужесточил контроль за соблюдением масочного режима
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru.

Теперь в Башкирии начнут составлять протоколы на нарушителей. При этом, по словам Радия Хабирова, проверки будут проводиться не на рекомендательном уровне, а на законодательном.

«Я не на Луне живу, хожу и езжу по улицам. Вижу, что не все носят маски. Если протоколов будет мало, я буду считать, что эта работа сделана некачественно», — отметил Хабиров.

По сообщениям портала «Юга.ру», власти Краснодара отчитались о ходе проверок масочного режима в общественном транспорте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить