Во Владивостоке оценили соблюдение гражданами профилактических мер

В ходе инспекции крупного рынка во Владивостоке проверяющие отметили, что люди стали более ответственно относиться к соблюдению введённых ограничений.

Как сообщает vostokmedia.com, в ходе внезапной проверки одного из крупнейших рынков Владивостока проверяющие составили всего семь актов о незначительных нарушениях санитарно-эпидемиологических требований противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News отметила, что носить медицинскую маску на свежем воздухе необязательно, но важно надевать её в помещениях, где есть посторонние люди.