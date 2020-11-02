Во Владивостоке оценили соблюдение гражданами профилактических мер

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В ходе инспекции крупного рынка во Владивостоке проверяющие отметили, что люди стали более ответственно относиться к соблюдению введённых ограничений.
Во Владивостоке оценили соблюдение гражданами профилактических мер
  • Pixabay

Как сообщает vostokmedia.com, в ходе внезапной проверки одного из крупнейших рынков Владивостока проверяющие составили всего семь актов о незначительных нарушениях санитарно-эпидемиологических требований противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News отметила, что носить медицинскую маску на свежем воздухе необязательно, но важно надевать её в помещениях, где есть посторонние люди.

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