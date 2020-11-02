В Удмуртии ударившей полицейского многодетной матери дали условный срок

Короткая ссылка
Жительнице Удмуртии вынесли приговор за избиение сотрудника полиции. Четверо её детей временно помещены в больницу.
В Удмуртии ударившей полицейского многодетной матери дали условный срок
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

Многодетная мать с четырьмя детьми проживала в посёлке Кизнер. В июле к ней прибыли сотрудники полиции, чтобы изъять детей. Правоохранители отреагировали на звонок их бабушки, которая заявила о неблагополучной обстановке в доме. Однако мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила сотрудника полиции кулаком в плечо, дёрнула за волосы и схватила за шею, оставив кровоподтёки и ссадины.

«В ходе выезда установлена в доме антисанитарная обстановка, матрасы на полу вместо кроватей, отсутствие еды, в связи с чем принято решение о помещении всех детей в районную больницу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Женщине вынесли приговор об условном лишении свободы сроком на один год и шесть месяцев. В настоящее время решается вопрос о лишении её родительских прав.

Как сообщал ранее сайт «Реальное время», в Москве вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Татарстана за покушение на убийство и применение насилия в отношении полицейского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить