В Удмуртии ударившей полицейского многодетной матери дали условный срок

Жительнице Удмуртии вынесли приговор за избиение сотрудника полиции. Четверо её детей временно помещены в больницу.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

Многодетная мать с четырьмя детьми проживала в посёлке Кизнер. В июле к ней прибыли сотрудники полиции, чтобы изъять детей. Правоохранители отреагировали на звонок их бабушки, которая заявила о неблагополучной обстановке в доме. Однако мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила сотрудника полиции кулаком в плечо, дёрнула за волосы и схватила за шею, оставив кровоподтёки и ссадины.

«В ходе выезда установлена в доме антисанитарная обстановка, матрасы на полу вместо кроватей, отсутствие еды, в связи с чем принято решение о помещении всех детей в районную больницу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Женщине вынесли приговор об условном лишении свободы сроком на один год и шесть месяцев. В настоящее время решается вопрос о лишении её родительских прав.

Как сообщал ранее сайт «Реальное время», в Москве вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Татарстана за покушение на убийство и применение насилия в отношении полицейского.