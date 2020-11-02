Автоэксперт прокомментировал изменения для российских водителей
- АГН «Москва»
Как стало известно ранее, традиционные бумажные ПТС оформлять больше не будут.
В беседе с радиостанцией «Комсомольская правда» Антон Шапарин высказал мнение, что электронные ПТС — хорошая идея.
Второе новшество — регистрация мелкой аварии с помощью смартфона. Тут эксперт видит и минусы. Например, далеко не все пользуются смартфонами, а также на трассах могут быть проблемы со связью.
«К сожалению, работать будет ограниченно, но шаг правильный», — сказал Шапарин.
Ранее автоблогер Антон Воротников в беседе с Nation News рассказал, от чего зимние шины быстро приходят в негодность.