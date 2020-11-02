Автоэксперт прокомментировал изменения для российских водителей

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировал новшества для российских водителей, вступившие в силу с 1 ноября.
Автоэксперт прокомментировал изменения для российских водителей
  • АГН «Москва»

Как стало известно ранее, традиционные бумажные ПТС оформлять больше не будут.

В беседе с радиостанцией «Комсомольская правда» Антон Шапарин высказал мнение, что электронные ПТС — хорошая идея.

Второе новшество — регистрация мелкой аварии с помощью смартфона. Тут эксперт видит и минусы. Например, далеко не все пользуются смартфонами, а также на трассах могут быть проблемы со связью.

«К сожалению, работать будет ограниченно, но шаг правильный», — сказал Шапарин.

Ранее автоблогер Антон Воротников в беседе с Nation News рассказал, от чего зимние шины быстро приходят в негодность.

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