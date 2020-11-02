В Москве рассказали о мероприятиях образовательного проекта «НКО Лаб»

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В ноябре онлайн-мероприятия образовательного проекта «НКО Лаб» будут посвящены использованию информационных технологий в благотворительной практике.
В Москве рассказали о мероприятиях образовательного проекта «НКО Лаб»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что участников научат использовать современные цифровые решения, также им расскажут об организации дистанционной работы и о том, как можно автоматизировать взаимодействие НКО с подопечными и партнёрами.

Как сообщало ранее интернет-издание argumenti.ru, в Москве рассказали о поддержке социально ориентированных НКО.

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