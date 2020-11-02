Завершились российско-монгольские учения «Селенга-2020»

Короткая ссылка
Российско-монгольские военные учения «Селенга-2020» завершились на полигоне Бурдуны в Бурятии и Дойтым Ан в Монголии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).
Завершились российско-монгольские учения «Селенга-2020»
  • © mil.ru

«Завершился основной этап российско-монгольских учений «Селенга», — сообщили в пресс-службе ВВО.

В ведомстве отметили, что «особенностью совместных учений стал розыгрыш тактических эпизодов российской и монгольской стороной — каждой на своих полигонах с использованием онлайн-наблюдения за ходом практических действий по веб-камерам, расположенным на разных учебных точках, и с помощью защищённых каналов связи».

Сообщается, что в учениях с российской стороны задействовали танковые и мотострелковые подразделения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии, — всего около 650 человек и более 100 единиц техники. Войска Вооружённых сил Монголии задействовали на своём полигоне около 450 человек и свыше 100 единиц автомобильной и механизированной техники.

«Впервые на учениях «Селенга» российские военнослужащие использовали современные средства разведки и комплексы беспилотной авиации», — заявили в ВВО.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в Хабаровском крае прошли учения с участием снайперов Восточного военного округа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить