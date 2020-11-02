Завершились российско-монгольские учения «Селенга-2020»

Российско-монгольские военные учения «Селенга-2020» завершились на полигоне Бурдуны в Бурятии и Дойтым Ан в Монголии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

«Завершился основной этап российско-монгольских учений «Селенга», — сообщили в пресс-службе ВВО.

В ведомстве отметили, что «особенностью совместных учений стал розыгрыш тактических эпизодов российской и монгольской стороной — каждой на своих полигонах с использованием онлайн-наблюдения за ходом практических действий по веб-камерам, расположенным на разных учебных точках, и с помощью защищённых каналов связи».

Сообщается, что в учениях с российской стороны задействовали танковые и мотострелковые подразделения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии, — всего около 650 человек и более 100 единиц техники. Войска Вооружённых сил Монголии задействовали на своём полигоне около 450 человек и свыше 100 единиц автомобильной и механизированной техники.

«Впервые на учениях «Селенга» российские военнослужащие использовали современные средства разведки и комплексы беспилотной авиации», — заявили в ВВО.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в Хабаровском крае прошли учения с участием снайперов Восточного военного округа.