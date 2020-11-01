В Коми устанавливают местонахождение двух горняков после ЧП в шахте

Короткая ссылка
Спасатели в Коми устанавливают местонахождение двух горняков после пожара в нефтяной шахте №3 предприятия «Яреганефть», сообщили в региональном главке МЧС России.
В Коми устанавливают местонахождение двух горняков после ЧП в шахте
  • © 11.mchs.gov.ru

«По оперативной информации, на поверхность в настоящий момент выведены практически все. Устанавливается местонахождение двух человек», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Оперативные службы ликвидируют причины аварийной ситуации.

В пресс-службе ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», чьим производственным подразделением является «Яреганефть», сообщили, что работа шахты приостановлена.

По факту ЧП начата проверка региональной прокуратурой и управлением Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что 82 горняка эвакуируют из шахты в Коми из-за пожара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить