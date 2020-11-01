В Коми устанавливают местонахождение двух горняков после ЧП в шахте
- © 11.mchs.gov.ru
«По оперативной информации, на поверхность в настоящий момент выведены практически все. Устанавливается местонахождение двух человек», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.
Оперативные службы ликвидируют причины аварийной ситуации.
В пресс-службе ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», чьим производственным подразделением является «Яреганефть», сообщили, что работа шахты приостановлена.
По факту ЧП начата проверка региональной прокуратурой и управлением Следственного комитета.
Ранее сообщалось, что 82 горняка эвакуируют из шахты в Коми из-за пожара.