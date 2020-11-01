В Коми устанавливают местонахождение двух горняков после ЧП в шахте

Спасатели в Коми устанавливают местонахождение двух горняков после пожара в нефтяной шахте №3 предприятия «Яреганефть», сообщили в региональном главке МЧС России.

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«По оперативной информации, на поверхность в настоящий момент выведены практически все. Устанавливается местонахождение двух человек», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС. Оперативные службы ликвидируют причины аварийной ситуации. В пресс-службе ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», чьим производственным подразделением является «Яреганефть», сообщили, что работа шахты приостановлена. По факту ЧП начата проверка региональной прокуратурой и управлением Следственного комитета. Ранее сообщалось, что 82 горняка эвакуируют из шахты в Коми из-за пожара.