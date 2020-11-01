В Петербурге число госпитализируемых с COVID-19 выросло до 600 в сутки

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В Санкт-Петербурге ежедневно госпитализируют до 600 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
В Петербурге число госпитализируемых с COVID-19 выросло до 600 в сутки
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«На этой неделе в Петербурге госпитализировано на 18% больше пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, чем на предыдущей... Количество госпитализируемых в среднем составляет 600 человек в сутки», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Лисовец отметил, что нагрузка на здравоохранение Петербурга продолжает расти и для больных с коронавирусом перепрофилируют медицинские учреждения.

В частности, запущен павильон №7 «Ленэкспо», университет им. И.И. Мечникова на 178 коек, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова на 200 коек, а с 6 ноября вновь начнёт приём пациентов с COVID-19 Мариинская больница.

Ранее «Невские новости» передавали, что пациентов с коронавирусной инфекцией в Петербурге принимают 17 стационаров: развёрнуты 6713 коек, из которых свободно 1003 койки (15%).

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