В России с 1 ноября можно оформить электронное извещение о ДТП

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Водители во всех регионах России с сегодняшнего дня могут оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествие (ДТП) вместо бумажного.
В России с 1 ноября можно оформить электронное извещение о ДТП
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, электронное извещение равноценно привычному бумажному, оформить его можно, если в аварии участвовали только два автомобиля, не причинен ущерб третьим лицам и нет пострадавших.

Отмечается, что оба водителя должны иметь полис ОСАГО.

Участники ДТП должны нарисовать схему происшествия и сделать фотографии.

Также уточняется, что данная опция будет доступна не только для физических, но и для юридических лиц.

Ранее в ГИБДД выразили уверенность, что смертность от ДТП на платных трассах в России к 2024 году достигнет нулевых показателей.

Подробнее — в материале RT.

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