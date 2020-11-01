В России с 1 ноября можно оформить электронное извещение о ДТП

Водители во всех регионах России с сегодняшнего дня могут оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествие (ДТП) вместо бумажного.

Как сообщает ТАСС, электронное извещение равноценно привычному бумажному, оформить его можно, если в аварии участвовали только два автомобиля, не причинен ущерб третьим лицам и нет пострадавших.

Отмечается, что оба водителя должны иметь полис ОСАГО.

Участники ДТП должны нарисовать схему происшествия и сделать фотографии.

Также уточняется, что данная опция будет доступна не только для физических, но и для юридических лиц.

Ранее в ГИБДД выразили уверенность, что смертность от ДТП на платных трассах в России к 2024 году достигнет нулевых показателей.

Подробнее — в материале RT.