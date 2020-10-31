Путин отправил в отставку начальника Главного штаба войск Нацгвардии
- РИА Новости
«Освободить генерал-полковника Ченчика Сергея Михайловича от должности начальника Главного штаба войск Национальной гвардии Российской Федерации — первого заместителя директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками Национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в документе.
В декабре 2019 года Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Среди них — пять генералов, включая начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.