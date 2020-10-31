В Уфе прошла церемония прощания с умершим из-за коронавируса мэром

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В Уфе прошла церемония прощания с главой администрации городского округа Ульфатом Мустафиным, который скончался от осложнений коронавирусной инфекции.
В Уфе прошла церемония прощания с умершим из-за коронавируса мэром
  • © Пресс-служба администрации города Уфы

Церемония прошла в доме Государственного собрания — Курултая Башкирии.

«Я с Ульфатом Мансуровичем 33 года был знаком, для меня это человек-эпоха, светлый, добрый человек. И за 33 года он не изменился. Он всегда был вдумчивый, слушающий и слышащий людей человек. Город понёс, конечно же, большую утрату», — цитирует ТАСС депутата совета городского округа Уфы Павла Васильева.

В пресс-службе главы Башкирии сообщили, что Мустафина похоронят на малой родине — в Чекмагушевском районе республики.

28 октября в Башкирии сообщили, что у мэра Уфы диагностирован COVID-19, болезнь протекает тяжело.

29 октября Мустафин скончался на 62-м году жизни.

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