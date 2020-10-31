Более 1 млрд рублей выделят лабораториям для диагностики коронавируса

Российский премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить более 1 млрд рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса. Деньги распределят между 84 регионами.

«Федеральный центр поможет регионам оснастить необходимым оборудованием лаборатории медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус», — сообщили в правительстве России.

Это поможет оснастить лаборатории специальным оборудованием, которое позволит увеличить охват населения новейшими методами диагностики.

«Деньги поступят из резервного фонда правительства и будут распределены между 84 регионами пропорционально численности населения», — пояснили в пресс-службе кабмина.

Как ранее рассказал президент России Владимир Путин, объём федеральных средств поддержки в связи с распространением коронавируса в России составляет около 4,5% ВВП.