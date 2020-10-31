Петербуржцы возложили цветы в память о жертвах крушения А321 над Синаем

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Жители Санкт-Петербурга возложили цветы и венки к памятнику «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище в память о жертвах авиакатастрофы над Синаем 2015 года, в которой погибли 224 человека.
Петербуржцы возложили цветы в память о жертвах крушения А321 над Синаем
  • © РИА Новости / МЧС РФ

«Ту боль, которую мы испытываем, не поймёт никто из тех, кто не был на нашем месте. И не дай бог, чтобы на нём кто-то оказался. Я никогда не прощу гибель своей дочери, так же как и вы — гибели своих родных. Их убили намеренно. И этого мы никогда не простим. Всё, что произошло, — это страшная трагедия для нашего народа. Расследование должно быть завершено, чтобы виновные в трагедии были наказаны», — приводит РИА Новости слова главы благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирины Захаровой.

После возложения цветов участники церемонии отправились к памятнику «Сад памяти» на Румболовой горе в Ленинградской области.

Авиакатастрофа произошла 31 октября 2015 года.

В результате взрыва самодельной бомбы на борту самолёта Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшего рейс №9248 из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, погибли 224 человека, включая семерых членов экипажа.

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