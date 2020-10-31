В Роспотребнадзоре прогнозируют пик заболеваемости COVID-19 в ноябре
Он отметил, что рост заболеваемости коронавируса в различных регионах наблюдался в разное время, поэтому сроки пика также могут отличаться.
«Ориентировочно это будет первая декада — середина ноября. Более точный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов — и климатических, и социальных», — цитирует Горелова ТАСС.
Представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уточнил, что число ежедневно выявляемых случаев коронавируса на пике может приблизиться к 20 тыс.
Ранее профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией в России.