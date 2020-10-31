В Роспотребнадзоре прогнозируют пик заболеваемости COVID-19 в ноябре

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Возможный пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России может наступить в первой декаде или середине ноября, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он отметил, что рост заболеваемости коронавируса в различных регионах наблюдался в разное время, поэтому сроки пика также могут отличаться.

«Ориентировочно это будет первая декада — середина ноября. Более точный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов — и климатических, и социальных», — цитирует Горелова ТАСС.

Представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уточнил, что число ежедневно выявляемых случаев коронавируса на пике может приблизиться к 20 тыс.

Ранее профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией в России.

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