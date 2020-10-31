В Петербурге объяснили расхождение данных о смертности от коронавируса

Первый зампред комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана прокомментировал расхождение в данных о смертности от коронавирусной инфекции в статистике оперативного штаба и опубликованном в СМИ журнале учёта актов кремации умерших с COVID-19.

«Если мы говорим о таких особых условиях захоронения, как кремация пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция... то статистика складывается из трёх направлений», — цитирует его РИА Новости.

По словам представителя комздрава Петербурга, в эту статистику входят пациенты, умершие от COVID-19, те, у кого коронавирус стал сопутствующим заболеванием и те, у которых коронавирусная инфекция была выявлена на вскрытии.

«Учитывая время начала первой волны, было принято решение, что все пациенты, которые находятся в перепрофилированных медучреждениях и являются потенциально опасными, (в случае смерти) либо захоранивались особым способом в закрытых гробах, либо проводилась кремация», — уточнил Сарана.

При этом в официальную статистику летальных случаев от коронавируса включают тех умерших, патологоанатомическое заключение которых показало наличие у них инфекции.

«Между временем смерти пациента и тем, когда он попадает в статистику, иногда проходит достаточно большое время (поначалу доходило до полутора месяцев). Сейчас же это происходит достаточно быстро», — добавили в комздраве Петербурга.

Издание «Фонтанка.Ру» опубликовало данные из книги учёта кремаций, согласно которым с 14 апреля по 28 октября в специально отведённом под умерших с коронавирусом крематории № 2 Петербурга было сожжено 5868 тел. По данным оперативного штаба, за этот период в городе было зафиксировано 3674 летальных случаев, связанных с COVID-19.

Накануне, как передавали «Невские новости», в Санкт-Петербурге за сутки выявлен 801 случай коронавируса.