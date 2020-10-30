Подростка из Тверской области наградили за спасение тонущих детей

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Подростка Александра Недоступова из Тверской области наградили за спасение тонущих детей.
Подростка из Тверской области наградили за спасение тонущих детей
  • Александр Недоступов
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Об этом сообщает tverigrad.ru.

Церемония награждения состоялась в Совете Федерации в режиме телемоста. Её провела председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Всего почётных наград удостоились 142 ребёнка.

15-летний Недоступов в июне 2020 года гулял по берегу реки Цна в деревне Большое Эскино и увидел тонущего ребёнка. Он бросился в воду, вытащил ребёнка на берег и передал родителям. Спустя несколько дней там же он вновь увидел тонущего малыша, которого также спас.

Недоступов получил медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Ранее kp.ru сообщал, что школьника Семёна Уварова из Санкт-Петербурга наградили медалью «За проявленное мужество». Он спас девочку с собакой из реки.

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