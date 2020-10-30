В Москве запустили новую обучающую программу для волонтёров

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Ресурсный центр «Мосволонтёр» запустил новую обучающую программу для добровольцев, тимлидеров и руководителей центров волонтёров.
В Москве запустили новую обучающую программу для волонтёров
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Участниками дистанционного курса станут около 1,5 тыс. человек.

Обучающая программа состоит из двух частей. Сначала запланирована серия онлайн-вебинаров для тимлидеров. Второй блок предназначен для волонтёров, желающих участвовать в организации и проведении городских мероприятий.

Также стало известно, что в Севастополе завершился проект «Волонтёры наследия. Херсонес-2020». Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника «Херсонес Таврический».

«Несмотря на то что такой проект реализуется в Севастополе впервые, к нему присоединилось около 200 человек со всей страны. География городов очень обширна — приезжали волонтёры как с юга России, так и с Дальнего Востока», — заявил руководитель проекта Артём Чернов.

По его словам, цель заключалась не только в оказании помощи в деле благоустройства Херсонеса, но и в том, чтобы показать участникам Крым и сплотить их в одну команду.

Ранее сообщалось, что в Казани возобновил работу штаб взаимопомощи «Мы вместе».

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