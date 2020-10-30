В Самарской области рассказали о планах построить мост на год раньше срока
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Об этом сообщает kp.ru.
Отмечается, что мост имеет важнейшее значение — он позволит разгрузить выезд из города на оживлённые федеральные трассы и снизит загруженность дорог.
Сдать мост планировали в октябре 2022 года. Но сейчас подрядчик доложил губернатору Дмитрию Азарову, что есть все шансы справиться на год раньше. Для этого в мае была оформлена заявка на выделение дополнительных средств.
Правительство выделило ещё 500 млн рублей на строительство объекта.
«Нам надо стремиться, и все возможности для этого есть, ввести мост в эксплуатацию в конце 2021-го либо январе-феврале 2022-го. Получится раньше — ещё лучше», — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Ранее НСН сообщала о планах московских властей по строительству дорог в столице.