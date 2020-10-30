В Самарской области рассказали о планах построить мост на год раньше срока

Короткая ссылка
В Самарской области планируют на год быстрее построить мост через реку Сок. Строительство началось в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
В Самарской области рассказали о планах построить мост на год раньше срока
  • © Правительство Самарской области

Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что мост имеет важнейшее значение — он позволит разгрузить выезд из города на оживлённые федеральные трассы и снизит загруженность дорог.

Сдать мост планировали в октябре 2022 года. Но сейчас подрядчик доложил губернатору Дмитрию Азарову, что есть все шансы справиться на год раньше. Для этого в мае была оформлена заявка на выделение дополнительных средств.

Правительство выделило ещё 500 млн рублей на строительство объекта.

«Нам надо стремиться, и все возможности для этого есть, ввести мост в эксплуатацию в конце 2021-го либо январе-феврале 2022-го. Получится раньше — ещё лучше», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Ранее НСН сообщала о планах московских властей по строительству дорог в столице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить