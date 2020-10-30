В Севастополе на полгода продлили субсидирование оплаты ЖКУ

Период автоматического назначения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг продлён в Севастополе на шесть месяцев.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на департамент труда и социальной защиты населения и пресс-службу правительства города.

«Это касается севастопольцев, которые уже получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, период окончания которой истекает с 1 октября по 31 декабря 2020 года. Обращаться в органы соцзащиты не требуется. В автоматическом режиме, в прежнем размере будет назначена субсидия на шесть месяцев. Выплаты осуществятся до конца текущего месяца. Перерасчёт субсидий будет производиться при подаче оригиналов документов по окончании этого периода», — цитирует пресс-служба главного специалиста-эксперта департамента Олесю Квиткову.

Она также напомнила об автоматическом продлении льготы на ЖКУ гражданам с инвалидностью, у которых срок переосвидетельствования наступает с 2 октября 2020 по 1 марта 2021 года.

Как передавал ранее информационный портал RIA56, в Оренбургской области рассказали о поддержке многодетных семей в 2020 году.