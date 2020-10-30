В Севастополе на поддержку бизнеса выделят 276 млн рублей

В департамент экономразвития Севастополя поступило почти 3,5 тыс. заявок от предпринимателей на получение финансовой поддержки. Общая сумма выплат составит порядка 276 млн рублей.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

Там напомнили, что для оформления заявки на получение финансовой поддержки предпринимателям остался месяц.

«Мы призываем всех предпринимателей, которые до сих пор не оформили заявление, сделать это как можно быстрее. Заявку необходимо подать до 1 декабря, а само её оформление займёт у вас не более десяти минут», — цитирует пресс-служба правительства и. о. заместителя губернатора Севастополя Марию Литовко.

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