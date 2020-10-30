Стали известны самые отзываемые бренды автомобилей в России в 2020 году

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Стали известны наиболее отзываемые бренды автомобилей в России в 2020 году.
Стали известны самые отзываемые бренды автомобилей в России в 2020 году
  • Reuters

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстандарта.

В список попали Datsun, Lada, Toyota, Hyundai и Ford.

По состоянию на конец октября Росстандарт согласовал 116 отзывных кампаний. В общей сложности отозвано 494 602 машины, что на 24% меньше по сравнению с прошлым годом. В ведомстве не исключили, что к концу года эти цифры могут увеличиться.

Японский Datsun (входит в Nissan) вернул в сервис 93 373 автомобиля, российский «АвтоВАЗ» — 90 124, японская Toyota — 82 641.

Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с автокредитованием в России.

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