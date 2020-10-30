В Ульяновской области за сутки выявили более 200 случаев COVID-19

В Ульяновской области число официально подтверждённых случаев COVID-19 возросло за сутки на 206.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на данные оперативного штаба.

Отмечается, что 258 пациентов в регионе вылечились.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.