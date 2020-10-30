На Кубани бывший сотрудник ФСИН получил срок за превышение полномочий

На Кубани сотрудника ФСИН осудили на один год колонии за превышение должностных полномочий.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В 2018 году замначальника отдела безопасности исправительной колонии №3 УФСИН России по Краснодарскому краю 36-летний Валерий Рощупкин обратился к одной из осуждённых и потребовал закупить для организации девять информационных стендов и оргтехнику. За это сотрудник пообещал ей покровительство во время отбывания наказания, поощрения и помощь в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении.

На замначальника завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»), рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

На судебном заседании Рощупкин не признал вину.

Как передавал ранее «Новый Севастополь», в Крыму предприниматель стал фигурантом уголовного дела за попытку подкупа руководителя крымского управления Ространснадзора.