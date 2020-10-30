Трое сотрудников Росгвардии задержаны в Омске за взятки и хранение наркотиков

Пресс-служба УФСБ России по Омской области сообщает, что в отношении двух росгвардейцев завели уголовные дела за получение взяток, а в отношении их командира — за незаконное хранение наркотиков.

Об этом информирует Gorod55.

УФСБ России по Омской области вместе с отделом собственной безопасности Росгвардии по Омской области пресекли деятельность сотрудников ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области», которых подозревали в коррупционных преступлениях и незаконном хранении наркотиков.

По материалам служебной проверки Управлением Росгвардии по Омской области данные сотрудники уволены из рядов ведомства.

СК России по Омской области возбудил два уголовных дела по статье «Получение взятки должностными лицами по предварительному сговору или организованной группой» и уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере» в отношении командира взвода вневедомственной охраны, который был начальником двух других подозреваемых.

По имеющейся информации, группа сотрудников Росгвардии получала взятки за бездействие с людей, которые занимались незаконным оборотом наркотиков.

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Омской области задержали подозреваемых с поличным.