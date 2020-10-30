Трое сотрудников Росгвардии задержаны в Омске за взятки и хранение наркотиков

Короткая ссылка
Пресс-служба УФСБ России по Омской области сообщает, что в отношении двух росгвардейцев завели уголовные дела за получение взяток, а в отношении их командира — за незаконное хранение наркотиков.
Трое сотрудников Росгвардии задержаны в Омске за взятки и хранение наркотиков
  • РИА Новости

Об этом информирует Gorod55.

УФСБ России по Омской области вместе с отделом собственной безопасности Росгвардии по Омской области пресекли деятельность сотрудников ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области», которых подозревали в коррупционных преступлениях и незаконном хранении наркотиков.

По материалам служебной проверки Управлением Росгвардии по Омской области данные сотрудники уволены из рядов ведомства.

СК России по Омской области возбудил два уголовных дела по статье «Получение взятки должностными лицами по предварительному сговору или организованной группой» и уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере» в отношении командира взвода вневедомственной охраны, который был начальником двух других подозреваемых.

По имеющейся информации, группа сотрудников Росгвардии получала взятки за бездействие с людей, которые занимались незаконным оборотом наркотиков.

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Омской области задержали подозреваемых с поличным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить