Умер академик Валентин Покровский
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«С прискорбием сообщаем, что 29 октября 2020 года на 92-м году жизни скончался академик РАН Валентин Иванович Покровский. Мы скорбим об утрате и выражаем искренние соболезнования семье и близким Валентина Ивановича, друзьям и коллегам», — говорится в сообщении.
Покровский являлся автором приоритетных исследований в области эпидемиологии и инфекционной патологии.
К тому же исследователь внёс вклад в изучение ранее неизвестных заболеваний: ротавирусной инфекции, микоплазменной пневмонии, легионеллеза, пневмоцистоза.
Ранее в возрасте 64 лет скончался специалист по русскому этносу Игорь Морозов.