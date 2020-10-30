Умер академик Валентин Покровский

Советник директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора по инновациям, академик РАН Валентин Покровский умер в возрасте 91 года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«С прискорбием сообщаем, что 29 октября 2020 года на 92-м году жизни скончался академик РАН Валентин Иванович Покровский. Мы скорбим об утрате и выражаем искренние соболезнования семье и близким Валентина Ивановича, друзьям и коллегам», — говорится в сообщении.

Покровский являлся автором приоритетных исследований в области эпидемиологии и инфекционной патологии.

К тому же исследователь внёс вклад в изучение ранее неизвестных заболеваний: ротавирусной инфекции, микоплазменной пневмонии, легионеллеза, пневмоцистоза.

Ранее в возрасте 64 лет скончался специалист по русскому этносу Игорь Морозов.