В Тамбовской области задержан подозреваемый в поджоге своей квартиры вместе с женой и детьми
- РИА Новости
Об этом сообщает «Тамбовский курьер».
В СК уведомили, что в данный момент ведутся следственные действия с его участием. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения.
По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил поджог своего жилища.
Находившиеся внутри квартиры члены его семьи — 30-летняя жена и трое детей в возрасте 12, 10 и 7 лет — были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Подозреваемый с места происшествия скрылся.
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