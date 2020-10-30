В Тамбовской области задержан подозреваемый в поджоге своей квартиры вместе с женой и детьми

Короткая ссылка
В пятницу, 30 октября, в городе Котовске задержан мужчина, подозреваемый в поджоге собственной квартиры, в которой находились его жена и трое детей.
В Тамбовской области задержан подозреваемый в поджоге своей квартиры вместе с женой и детьми
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

В СК уведомили, что в данный момент ведутся следственные действия с его участием. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил поджог своего жилища.

Находившиеся внутри квартиры члены его семьи — 30-летняя жена и трое детей в возрасте 12, 10 и 7 лет — были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Подозреваемый с места происшествия скрылся.

Как сообщал ранее сайт «Юга.ру», в сентябре из пятиэтажного дома в Центральном районе Сочи из-за пожара были эвакуированы 15 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить