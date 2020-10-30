В Москве пройдёт мероприятие, посвящённое решению цифровых задач
- © Е. Самарин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Для участия в проекте зарегистрировались более 3 тыс. соискателей из числа специалистов по искусственному интеллекту, проектных менеджеров и маркетологов.
«В итоге цифровые решения городских задач будут создавать 357 команд. Десять команд-победителей получат по 1 млн рублей. Лучшие проекты попадут в программу доработки продуктов», — заявил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Ранее телеканал «360» сообщал, что сборы по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту для студентов Discover the World Programming Workshop 2020 прошли в сентябре в онлайн-формате.