В Москве пройдёт мероприятие, посвящённое решению цифровых задач

Онлайн-хакатон, посвящённый цифровым решениям актуальных задач столицы, состоится в Москве с 30 октября по 1 ноября.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Для участия в проекте зарегистрировались более 3 тыс. соискателей из числа специалистов по искусственному интеллекту, проектных менеджеров и маркетологов.

«В итоге цифровые решения городских задач будут создавать 357 команд. Десять команд-победителей получат по 1 млн рублей. Лучшие проекты попадут в программу доработки продуктов», — заявил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Ранее телеканал «360» сообщал, что сборы по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту для студентов Discover the World Programming Workshop 2020 прошли в сентябре в онлайн-формате.