В Забайкалье начата проверка по факту смерти женщины с коронавирусом

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Минздрав Забайкальского края начал служебную проверку по факту смерти 64-летней женщины с коронавирусом. Ранее в социальных сетях появился видеоролик, в котором жительница Читы сообщила, что болеет коронавирусом, лечится на дому, но ей стало хуже и она долго ждёт приезда скорой помощи.
В Забайкалье начата проверка по факту смерти женщины с коронавирусом
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

«Читинку госпитализировали 28 октября. На следующий день женщина скончалась», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, на территории региона введён масочный режим, ограничительные массовые мероприятия и режим самоизоляции для граждан старше 65.

29 октября стало известно, что мэр Уфы Ульфат Мустафин, заболевший коронавирусной инфекцией, скончался на 62-м году жизни.

В России в течение суток скончались 366 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 27 301.

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