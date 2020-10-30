В Забайкалье начата проверка по факту смерти женщины с коронавирусом

Минздрав Забайкальского края начал служебную проверку по факту смерти 64-летней женщины с коронавирусом. Ранее в социальных сетях появился видеоролик, в котором жительница Читы сообщила, что болеет коронавирусом, лечится на дому, но ей стало хуже и она долго ждёт приезда скорой помощи.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко

«Читинку госпитализировали 28 октября. На следующий день женщина скончалась», — сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, на территории региона введён масочный режим, ограничительные массовые мероприятия и режим самоизоляции для граждан старше 65. 29 октября стало известно, что мэр Уфы Ульфат Мустафин, заболевший коронавирусной инфекцией, скончался на 62-м году жизни. В России в течение суток скончались 366 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 27 301.