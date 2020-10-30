В Забайкалье начата проверка по факту смерти женщины с коронавирусом
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«Читинку госпитализировали 28 октября. На следующий день женщина скончалась», — сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, на территории региона введён масочный режим, ограничительные массовые мероприятия и режим самоизоляции для граждан старше 65.
29 октября стало известно, что мэр Уфы Ульфат Мустафин, заболевший коронавирусной инфекцией, скончался на 62-м году жизни.
В России в течение суток скончались 366 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 27 301.