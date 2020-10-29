В Москве начался финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Короткая ссылка
В Москве начались финальные испытания всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — совместного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального союза индустрии гостеприимства.
В Москве начался финал конкурса «Мастера гостеприимства»
  • © Пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства»

Об этом сообщает «Взгляд».

«Для России с её географическим, историческим, культурным и кулинарным разнообразием развитие туристической отрасли и прежде всего нашего внутреннего туризма — одна из самых ключевых задач, приоритет, на котором сейчас сконцентрирован наш фокус внимания», — заявил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.

Соревнования объединят 186 финалистов. Запланированы оценочные испытания и защита проектов. Победители получат в наставники известных рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, а также представителей органов государственной власти.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что названы победители конкурса «Лидеры России. Политика».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить