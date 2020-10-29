В Москве начался финал конкурса «Мастера гостеприимства»

В Москве начались финальные испытания всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — совместного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального союза индустрии гостеприимства.

Об этом сообщает «Взгляд».

«Для России с её географическим, историческим, культурным и кулинарным разнообразием развитие туристической отрасли и прежде всего нашего внутреннего туризма — одна из самых ключевых задач, приоритет, на котором сейчас сконцентрирован наш фокус внимания», — заявил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.

Соревнования объединят 186 финалистов. Запланированы оценочные испытания и защита проектов. Победители получат в наставники известных рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, а также представителей органов государственной власти.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что названы победители конкурса «Лидеры России. Политика».