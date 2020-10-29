В АТОР рассказали о предварительных итогах года

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал о предварительных итогах года.

«Год сложный, но мы уже подвели предварительные итоги. На 30—40% путешествий в этом году меньше, но мы ожидали гораздо худшей ситуации», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в любом случае внутренний туризм, стартовавший 1 июля, помог и путешественникам, и операторам осуществить планы. Как уточнил Горин, речь идёт только об организованном сегменте.

«Если говорить о направлениях, не только Крым и Краснодарский край были в лидерах, открылись новые, ранее совершенно не такие доступные маршруты, благодаря чартерным рейсам туроператоров», — отметил он.

Горин пояснил, что новинками сезона стали, в частности, Байкал, Алтай и Хакасия.

«Как раз на Новый год по этим направлениям также планируются чартерные рейсы, которые будут летать ещё в Великий Устюг, Шерегеш и др. Чартеры летают только по тем направлениям, где есть инфраструктура», — добавил он.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по программе туристического кешбэка.