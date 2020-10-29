Воробьёв рассказал о планах вакцинации от COVID в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360» рассказал о планах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в Подмосковье.

Он заявил, что «прививка будет сделана по ОМС», и добавил, что «по ОМС — это значит бесплатно».

По его словам, «уже в ноябре пойдет прививка, в декабре — больше, массово — с января месяца».

«Всё готово, наши предприятия справились с задачей промышленного производства. Таким образом, мы сможем защитить старшее поколение и, по сути, избавить от COVID-19, который изменил нашу жизнь», — отметил Воробьёв.

Ранее гендиректор компании «Р-Фарм» — производителя вакцины «Спутник V» — заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в конце ноября.

Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.