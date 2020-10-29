Медведев высказался об искусственном интеллекте

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Пандемия коронавируса показала, что перспективы использования искусственного интеллекта огромны, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев высказался об искусственном интеллекте
  • РИА Новости

«Продолжающаяся пандемия нового коронавируса доказала, что перспективы использования искусственного интеллекта поистине огромные», — цитирует РИА Новости Медведева.

По его словам, в ситуации распространения коронавируса это стало более рельефно видно.

Он отметил, что российские цифровые решения активно применяются в борьбе с коронавирусом.

Медведев уточнил, что оказались востребованы стартапы фонда «Сколково», такие как новые технологии тестирования, перспективные лекарственные препараты, сервисы для контроля социальной дистанции, удалённой работы, платформа для онлайн-обучения.

В начале декабря 2019 года Медведев отмечал, что искусственного интеллекта не стоит бояться, однако необходимо его контролировать.

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