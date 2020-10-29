Стала известна победительница конкурса «Краса России — 2020»

Студентка Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского Альбина Королёва стала победительницей конкурса «Краса России — 2020».

Эту информацию РИА Новости подтвердили организаторы конкурса.

Сама победительница на своей странице в Instagram написала, что эта победа является честью для неё.

«Теперь я «Краса России — 2020»! Мне до сих пор не верится, что я буду представлять Россию на международном уровне. Это огромная честь для меня!» — призналась девушка.

В марте в Курске состоялся конкурс «Краса полиции — 2020», в ходе которого в правоохранительных органах выбирали лучших представительниц профессии.