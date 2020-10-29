Стала известна победительница конкурса «Краса России — 2020»
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Эту информацию РИА Новости подтвердили организаторы конкурса.
Сама победительница на своей странице в Instagram написала, что эта победа является честью для неё.
«Теперь я «Краса России — 2020»! Мне до сих пор не верится, что я буду представлять Россию на международном уровне. Это огромная честь для меня!» — призналась девушка.
В марте в Курске состоялся конкурс «Краса полиции — 2020», в ходе которого в правоохранительных органах выбирали лучших представительниц профессии.