Коронавирус выявили у главы Еврейской автономной области

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Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн сообщил на своей странице в Instagram, что у него выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
Коронавирус выявили у главы Еврейской автономной области
  • РИА Новости

«Как минимум две недели я буду исполнять свои служебные обязанности в удалённом режиме. Соблюдаю предписания врачей, ни с кем не контактирую. Стараюсь поскорее вернуться в строй», — написал он.

Вместе с этим губернатор призвал людей беречь себя, соблюдать масочный режим и другие правила гигиены, чтобы не заразиться коронавирусом.

Ранее сообщалось, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев был госпитализирован после обнаружения у него коронавирусной инфекции COVID-19.

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