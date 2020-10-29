Коронавирус выявили у главы Еврейской автономной области

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн сообщил на своей странице в Instagram, что у него выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Как минимум две недели я буду исполнять свои служебные обязанности в удалённом режиме. Соблюдаю предписания врачей, ни с кем не контактирую. Стараюсь поскорее вернуться в строй», — написал он.

Вместе с этим губернатор призвал людей беречь себя, соблюдать масочный режим и другие правила гигиены, чтобы не заразиться коронавирусом.

Ранее сообщалось, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев был госпитализирован после обнаружения у него коронавирусной инфекции COVID-19.