В Петербурге рассказали о работе детсадов в пандемию
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Несмотря на ситуацию с COVID-19, заболеваемость среди детей и подростков остаётся на низком уровне. Контактные группы отправляются на карантин, а сами детсады продолжают работать в обычном формате.
Также стало известно, что петербургские многофункциональные центры перейдут на режим приёма посетителей по записи в ноябре. Об этом информирует ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу МФЦ.
В месяц сотрудники будут обслуживать около полумиллиона человек. Такие объёмы отмечались и в другие периоды работы.
Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова оценила механизм защиты организма от COVID-19.