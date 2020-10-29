В Петербурге рассказали о работе детсадов в пандемию

В Санкт-Петербурге не намерены закрывать детские сады, заявили в аппарате вице-губернатора Ирины Потехиной.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Несмотря на ситуацию с COVID-19, заболеваемость среди детей и подростков остаётся на низком уровне. Контактные группы отправляются на карантин, а сами детсады продолжают работать в обычном формате.

Также стало известно, что петербургские многофункциональные центры перейдут на режим приёма посетителей по записи в ноябре. Об этом информирует ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу МФЦ.

В месяц сотрудники будут обслуживать около полумиллиона человек. Такие объёмы отмечались и в другие периоды работы.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова оценила механизм защиты организма от COVID-19.