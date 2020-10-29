Президент России Владимир Путин назвал возможные сроки массовой вакцинации от коронавируса.

По его словам, массовая вакцинация может начаться в России к концу года.

«Вопрос в налаживании массового производства. Уже во все регионы вакцина поступила, надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года», — сказал он.

Ранее гендиректор компании «Р-Фарм» — производителя вакцины «Спутник V» — заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в конце ноября.

Профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.