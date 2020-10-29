В «Яндекс.Такси» прокомментировали инцидент у офиса в Москве

В пресс-службе «Яндекс.Такси» прокомментировали инцидент у офиса в Москве.

Об этом сообщает Life.ru.

«Михаил пришёл к закрытому офису, разбил окно, залез внутрь. Охрана вызвала полицию. Михаил представился водителем, который выполняет заказы «Яндекс.Такси», и потребовал разговора с руководством сервиса», — заявили в сервисе.

Там отметили, что с водителем сразу вышли на связь. Мужчина попросил поддержки в разборе блокировок, а после разговора сдался полиции.

«По нашей информации, он не был заблокирован в сервисе, работал на линии в сентябре и октябре. Все выплаты осуществлялись в срок и в полном объёме. Мы не будем настаивать на аресте водителя», — подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что мужчину, облившегося бензином возле офиса «Яндекс.Такси», доставили в отдел полиции для разбирательства.