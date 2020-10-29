В Удмуртии рассказали о прожиточном минимуме для пенсионеров

В Удмуртии установлен новый размер прожиточного минимума пенсионеров.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные пресс-службы главы и правительства региона.

Размер прожиточного минимума пенсионера в Удмуртии для установления федеральной соцдоплаты на следующий год составит 8917 рублей.

«Минимальный размер страховой пенсии в Удмуртии у неработающих граждан не может быть ниже 8917 рублей», — цитирует издание министра социальной политики и труда региона Татьяну Чуракову.

Согласно прогнозам, число получателей доплаты в следующем году в области составит 30 574.

24 сентября газета «Реальное время» передавала, что по решению Госсовета Татарстана прожиточный минимум для пенсионеров в республике на 2021 год составит 8232 рубля.