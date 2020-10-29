Песков назвал невозможным появление в России подобного Charlie Hebdo журнала
- РИА Новости
«Не мог… Давайте не забывать, что Россия отчасти мусульманская страна. В России живут до 20 млн мусульман. И в России, где, конечно же, основополагающей религией является всё-таки христианство… но уникальность нашей страны в многонациональности и многоконфессиональности», — сказал Песков.
Как отметил представитель Кремля, в России все конфессии «живут в полном уважении друг к другу».
«Поэтому существование такого издания у нас абсолютно невозможно, в том числе и с учётом нашего действующего законодательства», — добавил он.
Таким образом он ответил на вопрос, мог бы в России существовать такой журнал, как Charlie Hebdo.
Ранее МИД Турции вызвал поверенного в делах Франции из-за карикатуры Charlie Hebdo.