Песков назвал невозможным появление в России подобного Charlie Hebdo журнала

Появление в России журнала, похожего на французское издание Charlie Hebdo, невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не мог… Давайте не забывать, что Россия отчасти мусульманская страна. В России живут до 20 млн мусульман. И в России, где, конечно же, основополагающей религией является всё-таки христианство… но уникальность нашей страны в многонациональности и многоконфессиональности», — сказал Песков.

Как отметил представитель Кремля, в России все конфессии «живут в полном уважении друг к другу».

«Поэтому существование такого издания у нас абсолютно невозможно, в том числе и с учётом нашего действующего законодательства», — добавил он.

Таким образом он ответил на вопрос, мог бы в России существовать такой журнал, как Charlie Hebdo.

Ранее МИД Турции вызвал поверенного в делах Франции из-за карикатуры Charlie Hebdo.