Адвокаты Олега Соколова зачитали в суде угрозы, поступавшие историку

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В Санкт-Петербурге адвокаты зачитали в суде угрозы, поступавшие историку Олегу Соколову и аспирантке Анастасии Ещенко.
Адвокаты Олега Соколова зачитали в суде угрозы, поступавшие историку
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

Об этом сообщает Life.ru.

Речь идёт о деле 2018 года, когда был подан иск против Евгения Понасенкова — научного оппонента Соколова.

Юристы предоставили скриншоты, на которых некие сторонники Понасенкова, именующие себя «Бессмертной конторой», утверждают, что имеют доступ к переписке Соколова и Ещенко. Они также утверждают, что в квартире историка якобы установлена камера.

Авторы посланий требовали отозвать иск и записать видео с извинениями перед Понасенковым, в противном случае они обещали разослать переписку по всем научным учреждениям и реконструкторским сообществам, с которыми связан Соколов, его детям, коллегам и друзьям, а также привлечь к делу СМИ.

Ранее на портале «Невские новости» сообщалось, что в Петербурге на очередном заседании по делу об убийстве и расчленении Ещенко знакомый Соколова, реконструктор из Пензы, дал показания.

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