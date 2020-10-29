В Москве рассказали о краудсорсинг-проекте «На шАГ впереди»

В Москве 10 тыс. человек приняли участие в краудсорсинг-проекте «На шАГ впереди».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

«Участники краудсорсинг-проекта предложили более 800 идей, 89 из которых победили на голосовании и будут реализованы. Больше всего предложений от жителей столицы поступило по направлению «Функциональность проекта», — цитирует издание руководителя ГКУ «Новые технологии управления» Александра Пищелко.

Он уточнил, что в настоящее время электронными сервисами правительства столицы пользуются свыше 13 млн человек.

Ранее НСН со ссылкой на портал мэра и правительства сообщала, что два проекта Москвы в сентябре вышли в финал международного конкурса Всемирной организации умных устойчивых городов (WeGO) Smart Sustainable City Awards.